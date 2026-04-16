Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 16 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Questa mattina sono state pubblicate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale, con i concorsi che si sono conclusi alle 19:30. Per chi si fosse perso l’ultima estrazione di martedì 14 aprile, nessuna combinazione ha raggiunto i numeri vincenti di sei o cinque più. I numeri e le combinazioni di oggi vengono resi noti attraverso i canali ufficiali e sono disponibili per la consultazione.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (105) 67 (78) 66 (66) 10 (57) 73 (56) Cagliari: 41 (83) 26 (77) 72 (66) 20 (60) 52 (57) Firenze: 47 (95) 90 (85) 33 (66) 37 (60) 19 (59) Genova: 66 (65) 6 (55) 49 (53) 10 (47) 48 (43) Milano: 32 (71) 34 (67) 77 (62) 61 (56) 44 (48) Napoli: 40 (90) 1 (69) 36 (61) 23 (52) 20 (50) Palermo: 45 (84) 90 (60) 36 (50) 6 (49) 30 (48) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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