Logitech C920 | Full HD Autofocus e Microfono integrato

Sul mercato delle webcam, uno dei modelli più diffusi è quello con risoluzione Full HD, autofocus e microfono integrato. Questa tipologia di dispositivo viene utilizzata sia per videoconferenze sia per streaming o registrazioni, grazie alle sue caratteristiche tecniche. Tra le funzioni più apprezzate ci sono la messa a fuoco automatica e il microfono incorporato, che permettono di migliorare la qualità della comunicazione visiva e sonora. Un avviso di trasparenza segnala la presenza di link di affiliazione nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Perché il Carl Zeiss Tessar HD fa la differenza nella nitidezza. Quando si analizza la qualità video di una webcam entry-level, uno dei fattori determinanti non è solo il sensore digitale, ma la qualità dell’ottica che permette alla luce di raggiungere tale sensore. La Logitech C920 integra una lente con marchio Carl Zeiss Tessar HD, un dettaglio tecnico che definisce l’approccio del produttore alla gestione della risoluzione Full HD a 1080p.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logitech C920: Full HD, Autofocus e Microfono integrato LOGITECH C920 ¿IDEAL para STREAMING Notizie correlate Logitech G502 X: -52% a 79,99€Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17:24, il mercato dell’hardware gaming registra un ribaltamento di prezzi senza precedenti per il Logitech G502 X... Leggi anche: In Stock Logitech Signature Mk650 Combo: Guida completa Aggiornamenti e dibattiti La tua nuova alleata in smart working? Logitech C920 HD Pro in SUPER OFFERTA!Se siete alla ricerca di una webcam di qualità professionale a un prezzo estremamente vantaggioso, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. La Logitech C920 HD Pro è infatti disponibile su Amazon ... tomshw.it Logitech C920 HD Pro: la webcam professionale ora a META' PREZZO!Se siete alla ricerca di una webcam affidabile, performante e adatta a ogni esigenza, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, la Logitech C920 HD Pro è disponibile ... tomshw.it