Lo stato maggiore di FdI a Mestre | due giorni di confronto con ministri e parlamentari

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, nel chiostro dell'M9 di Mestre, si terrà l'evento intitolato “Spazio attività produttive”. L'iniziativa prevede incontri tra il centrodestra e rappresentanti delle istituzioni, con focus su imprese, energia e made in Italy. L'iniziativa è organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. Durante i due giorni, sono previsti confronti e discussioni tra membri del partito e ministri.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, il chiostro dell'M9 di Mestre ospiterà lo “Spazio attività produttive”, due giorni di confronto su imprese, energia e made in Italy promossi dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. L'iniziativa, dal titolo “Creatori di ricchezza -.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Le due parlamentari di FdI, l’incontro con l’uomo dei Senese e la storia della tessera del partitoIeri la senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia ha inviato una nota alle agenzie di stampa per smentire quello che si scriveva di lei sui... Due giorni di confronto e proposte a Fiuggi per lo Sportcity Meeting 2026FIUGGI - Il Teatro Comunale di Fiuggi ha ospitato le prime due giornate dello Sportcity Meeting 2026, l'iniziativa, promossa da Fondazione Sportcity,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli errori; Il Filo di Arianna. Meloni piomba in Piemonte per sistemare il caos del post-Delmastro; Marecchiese, FdI: Scorretto dire che lo Stato non ha impegnato un euro, già in atto un percorso concreto; Fondi, i big di Fratelli d’Italia in campo per Anna Rita Del Sole. Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli erroriIl capo della segreteria politica ai dirigenti del Nord Ovest: Non possiamo sbagliare. Va aiutata Giorgia sui territori ... repubblica.it Sondaggi. FdI perde il 2%. E’ finita la luna di miele fra gli italiani e Giorgia Meloni?C’è un dato che più di tutti fotografa lo stato di sofferenza della politica italiana: il 50% di astenuti ad ogni tornata elettorale. È lì, in quella zona grigia e sempre più vasta, che si gioca la (. agoravox.it FRATELLI D'ITALIA Scontro internazionale, crisi energetica e tenuta politica tra rischi ed opportunità Il consenso della premier si gioca su economia e credibilità, Scatigna: “Senza zavorre”. #lattacco #fdi #meloni #regionepuglia - facebook.com facebook Trappola preferenze. FdI le rilancia, ma Lega e FI remano contro. Pd tentato dal sostegno per non far morire la legge elettorale. Di @LucaRoberto11 x.com