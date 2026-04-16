LIVE Sonego-Rublev 2-6 0-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | parziale di 0-8

Al torneo di Barcellona, nel secondo set, Rublev ha vinto i primi due giochi contro Sonego, con un parziale di 2-6, 0-2. Nel secondo game, Rublev ha dovuto affrontare un lungo scambio, ma ha mantenuto il servizio. Sonego si trova in difficoltà e si trova sotto di due break, con il punteggio attuale di 0-2 nel secondo set. È in corso un game molto lungo per Rublev, che ha già conquistato un ace nel primo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Ace. Tiene quindi un game infinito Rublev, Sonego ancora sulle ginocchia dallo scambio precedente. A-40 Servizio, coppia di dritti e benedizione. 40-40 Miracolo di Rublev in difesa, scambio mozzafiato, bellissimo! Entrambi sulle ginocchia! 40-A Cross di dritto stretto di Sonego. 40-40 Gratuito di dritto, si continua! A-40 Primavincente slice. 40-40 Strappa con il dritto e si dispera Sonego. 40-A Largo il dritto difensivo di Rublev. 40-40 Risposta aggressiva e punto Sonego. A-40 Gran slice e comoda chiusura. 40-40 Purtroppo arriva l’errore di dritto di Sonego. Il tennis è uno sport veramente particolare 30-40 Recupero vincente di Sonego su una volée incerta e facilissima che Rublev non ha chiuso!!! 30-30 Risposta profonda di Sonego e dritto in rete di Rublev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-8 Notizie correlate LIVE Sonego-Rublev 2-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gira lo scambio col lungoriga di rovescio e spinge di dritto il russo. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Recupero vincente di Sonego su una volée incerta e facilissima che Rublev non ha chiuso!!! 30-30... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta aggressiva e punto Sonego. A-40 Gran slice e comoda chiusura. 40-40 Purtroppo arriva l’errore di ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com