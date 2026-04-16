LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | buoni riscontri per Curtis e D’Ambrosio nei 100 sl Alle 18.00 le finali

Nella terza giornata dei Campionati Italiani di nuoto a Riccione, si sono svolte le batterie dei 100 stile libero, con buoni riscontri per i nuotatori Curtis e D’Ambrosio. Le finali sono previste per le 18.00. La sessione di questa mattina si è conclusa alle 11.18, segnando la fine delle prove preliminari di questa giornata. La diretta continua con aggiornamenti sugli sviluppi delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.18: Si chiude qui la sessione di batterie della terza giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. L’appuntamento è per le 18.00 con la terza sessione di finali. Grazie per averci seguito e buona giornata 11.17: Mahila Spennato vince la seconda serie dei 1500 stile libero con il crono di 16’36?44 11.01: Al via di questa breve sessione mattutina la serie lenta dei 1500 sl donne 11.00: Questi i finalisti dei 100 stile libero maschili: D’Ambrosio, Miressi, Zazzeri, Deplano, Frigo, Ballarati, Carraro, Actis Dato 10.58: Carlos D’Ambrosio con 48?80 vince l’ultima batteria, secondo posto per Deolano con 49?08, terzo Ballarati con 49?16 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: buoni riscontri per Curtis e D’Ambrosio nei 100 sl. Alle 18.00 le finali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Curtis brillante nei 100 sl, bene Menicucci. D’Ambrosio in scioltezza. Finali dalle 17.15 LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, giovedì 16 aprile, andrà in scena a Riccione la terza giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-3 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: Ai 50 Cerasuolo, Poggio, Mancini 19,10: Questi i protagonisti della ... oasport.it Doppietta Unime con Ferrara e Arcudi ai campionati italiani di Riccione Le due atlete universitarie conquistano il primo e terzo posto nella finale Junior dei 100 farfalla, per Ferrara anche nuovo record regionale... - facebook.com facebook