LIVE Musetti-Moutet 6-3 1-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il francese recupera il break

Sul campo del torneo ATP di Barcellona, Musetti e Moutet sono in corso di match con il francese che ha recuperato il break nel secondo set dopo aver perso il primo. La partita è aggiornata in tempo reale, mentre in attesa di altri incontri, si segnala che la diretta di Sonego-Rublev non avrà inizio prima delle 13.30. In questa fase, Moutet ha messo in mostra un colpo slice, seguito a rete dopo il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 40-15 Prima in slice ad uscire per Moutet che segue a rete il servizio. Musetti impatta benissimo la risposta e trova il vincente di rovescio 40-0 Splendida volee bassa giocata da Moutet sul passante incrociato di rovescio di Musetti 30-0 Il francese gioca la smorzata, poi recupera bene sulla contro-smorzata di Musetti ed infine chiude con la volee schiacciata 15-0 In rete il dritto di Musetti 1-1 Break Moutet: seconda carica in kick dell’azzurro che segue il servizio a rete. Il francese trova una grande risposta incrociata, su cui Musetti spedisce in rete la demi-volee.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese recupera il break Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 1-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet 2-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Ora Madrid: i prossimi impegni di Sinner. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo vince il primo setDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it A chi interessa inizia Musetti - Moutet facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com