LIVE Musetti-Moutet 2-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il francese si salva in apertura

Al torneo ATP di Barcellona, lo scontro tra i due tennisti sta proseguendo con il francese che è riuscito a salvarsi in apertura. La partita tra Musetti e Moutet è attualmente sul punteggio di 2-1, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito dedicato. Nel frattempo, si attende anche l’inizio della sfida tra Sonego e Rublev, prevista non prima delle 13.30. La cronaca della giornata prosegue con le fasi decisive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) A-40 Prima al centro vincente. 40-40 Passante stretto di rovescio di Musetti 40-30 Scambio spettacolare vinto da Musetti!! Serve&volley per Moutet che poi gioca una volee in allungo strettissima. Musetti ci arriva e trova una contro-smorzata incrociata perfetta, su cui il francese arriva ma non supera la rete. 40-15 La risposta di rovescio sbatte sul nastro e ricade nella metà campo del toscano 30-15 Lunga la risposta di dritto di Musetti 15-15 In rete il dritto in uscita dal servizio del francese. 15-0 Seconda carica ad uscire per Moutet che segue il servizio a rete e poi gioca una demi-volee perfetta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 2-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in apertura Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 1-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Barcellona, Musetti-Moutet LIVE: gli aggiornamenti in diretta dalle 16; Musetti-Moutet oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo per ritrovare certezzeDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it Barcellona, Musetti-Moutet LIVE: gli aggiornamenti in diretta dalle 16Musetti, n. 9 ATP, affronta il mancino francese Corentin Moutet, n. 31, per un posto nei quarti al Barcelona Banco Sabadell, l'ATP 500 sulla terra battuta che si disputa dal 1953 al Real Club de Tenis ... sport.tiscali.it Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com