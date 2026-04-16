LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | si avvicina la semifinale di Odette Giuffrida

Si avvicina la semifinale di judo agli Europei 2026, con Odette Giuffrida protagonista. La gara è in corso e le indicazioni sul punteggio mostrano due shido per la atleta avversaria, Hamidova, durante la seconda metà dell'incontro. La diretta streaming permette di seguire in tempo reale gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Due shido per Hamidova quando entriamo nella seconda metà d’incontro 12.29 Waza-ari per Pupp! 12.27 Sul tatami 2 inizia la seconda semifinale dei -48 kg tra Shirine Boukli e Shafag Hamidova 12.27 Terzo shido per Babulfath, che viene sconfitta per hansoku-make. 12.25 Sul tatami 1 inizia il ripescaggio dei -52 kg tra Reka Pupp e Roza Gyertyas. Ricordiamo che la semifinale di Giuffrida è in programma sul 2. 12.23 Golden score tra Vorobeva e Babulfath: due shido per la svedese, uno per la russa 12.23 Waza-ari di Giliazova che è la prima finalista dei -48 kg! 12.22 Golden score tra Giliazova e Perez Soler.🔗 Leggi su Oasport.it

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