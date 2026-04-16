Durante gli Europei di Judo 2026, si sono svolte le prime gare della giornata. La judoka italiana ha ottenuto una vittoria che le permette di passare ai quarti di finale. Nel frattempo, il secondo semifinalista nella categoria dei -66 kg è un atleta russo che ha battuto un avversario di origine asiatica con un punteggio di 10-0. Gli incontri continuano con attesa per le prossime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Parchiev è il secondo semifinalista dei -66 kg! Il russo ha battuto Daikii Bouba 10.30 Dopo 19 secondi di golden score Boukli trova il waza-ari che le permette di accedere ai quarti. 10.29 Golden score tra Boukli e Rodonaia. La georgiana ha all’attivo due shido. 10.28 La prossima italiana in gara è Assunta Scutto. L’azzurra sarà protagonista sul tatami 2 al termine di Boukli-Rodonaia e di Vorobeva-Stojadinov. 10.26 Ippon di Luukas Saha che batte Abrahamyan ed è il primo semifinalista di questi Europei 10.24 Sul tatami 2 ora in corso gli ottavi dei -48 kg. Sono ora impegnate Shirine Boukli e Julieta Rodonaia 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida avanza ai quarti, attesa per Scutto

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