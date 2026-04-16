Lite e rogo in Valdilana | condannato chi distrusse la Mini del vicino

Un uomo di 53 anni è stato condannato per aver distrutto la Mini di un vicino, in seguito a un litigio avvenuto lo scorso novembre. L’episodio si è verificato in una zona della Valdilana, dove si è sviluppata una lite tra i due. La vicenda si è conclusa con il rogo dell’auto, che ha portato alla decisione giudiziaria contro l’autore del gesto.

Un uomo di 53 anni ha ricevuto una condanna per aver devastato il veicolo di un vicino a seguito di uno scontro verbale avvenuto lo scorso novembre. Il provvedimento giudiziario, emesso attraverso il rito abbreviato, prevede una pena di due anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione con la sospensione della pena, dopo che le fiamme avevano divorato completamente una Mini Countryman parcheggiata in un garage nella frazione Campore di Valdilana. Le dinamiche della notte di tensione in Valdilana. Tutto ebbe inizio durante una serata segnata da forti animosità tra due residenti della zona. Quello che era partito come un acceso diverbio tra il cinquantatreenne e il suo rivale si è trasformato in un atto di violenza materiale quando l’uomo ha dato fuoco all’auto del vicino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lite e rogo in Valdilana: condannato chi distrusse la Mini del vicino Notizie correlate Arrestato un dipendente della Regione Siciliana per il rogo distrusse 83 ettari di bosco nel TrapaneseUn dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Trapani con... L’innesco del maxi-rogo vicino a una casaDopo due giorni di inferno in Appennino, tra Biagioni e Pracchia, dove un imponente incendio ha distrutto oltre 60 ettari di foresta, nella giornata...