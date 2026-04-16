L’intervista di Luca Spada a Le Iene poco prima dell’arresto | I morti in ambulanza? Coincidenze e sfortuna

Pochi giorni prima dell’arresto, un’intervista a Le Iene rivela le parole di Luca Spada, che si definisce innocente e smentisce le accuse che gli vengono rivolte dai media. Spada afferma che i decessi avvenuti in ambulanza sono solo coincidenze e sfortuna, respingendo l’immagine di sé come un mostro. La Procura di Forlì ha poi disposto l’arresto, portando alla luce una vicenda giudiziaria ancora in evoluzione.

“Non sono il mostro che viene dipinto dai media”, dice Luca Spada in un'intervista esclusiva a Le Iene poco prima che la Procura di Forlì disponesse il suo arresto. Il 27enne nega ogni accusa sulle morti in ambulanza, parlando di “coincidenze” di "sfortuna". Ma sono diverse le testimonianze, le intercettazioni e gli indizi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare il suo coinvolgimento nei decessi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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