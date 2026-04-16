L’Inter e Lautaro aprono le porte a Battocletti | Una passione di famiglia

La campionessa olimpica Nadia Battocletti, nota atleta trentina, ha visitato il centro sportivo di Appiano Gentile, noto per essere la sede dell’Inter. Durante la visita, la campionessa ha avuto l’opportunità di entrare nello stadio e di scoprire il campo verde del club, lasciando temporaneamente la sua specialità, la pista di atletica. La presenza di Battocletti si inserisce nel legame tra la sua famiglia e la passione per lo sport.

La campionessa olimpica trentina Nadia Battocletti entra ad Appiano Gentile e per un giorno cambia pista: niente tartan, ma il verde del campo dell’Inter. Un incontro atteso, carico di emozione, tra una delle atlete simbolo dello sport italiano e la squadra del cuore.La mezzofondista, medaglia.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Giornate di orientamento del Rotary club Lanciano: le aziende locali aprono le porte agli studentiTorna con un nuovo format, il 5 e 6 febbraio, il progetto "Scegli la tua strada": 80 studenti racconteranno ai coetanei la loro esperienza dentro 4... Canile e Gattile aprono le porte: ecco gli open day di primaveraTornano gli open day al Canile intercomunale e al Gattile di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare le strutture e conoscere gli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lautaro, quante e quali partite salterà il capitano dell'Inter; Ancora guai per l'Inter: Lautaro Martinez si ferma di nuovo, altri problemi al polpaccio. Come sta e quando rientra; Inter, Lautaro Martinez si ferma ancora: l'esito degli esami e quante partite salta; Inter, risentimento al polpaccio per Lautaro e nuovo stop: salta 3 partite. Inter, Lautaro e Bisseck ancora a parte: le news verso il CagliariL'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Bisseck anche per il match col Cagliari di venerdì 17 aprile (in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - ... sport.sky.it L’Inter senza Lautaro ha una media di 1,6 punti a partitaLautaro Martinez ancora ko: l’Inter crolla senza il capitano. Numeri preoccupanti e il Napoli di Conte pronto ad approfittarne. ilnapolista.it L’Italia del futuro deve ripartire dal BLOCCO INTER - facebook.com facebook Cugini sull’Inter: “Mi aspetto grandi cambiamenti in estate. Tra Chivu e Inzaghi…” x.com