Un ufficio comunale è stato segnalato come trasformato in un bagno pubblico, suscitando indignazione tra i residenti. La denuncia riguarda anche una situazione di disordine più ampia: l’area intorno alla stazione ferroviaria presenta problemi di gestione e sicurezza. Secondo quanto riferiscono alcuni cittadini, o si interviene con un presidio completo dell’area o il problema della presenza di persone e mezzi in modo disorganizzato continuerà a persistere.

“Così non si può andare avanti. O la zona stazione viene presidiata per intero, oppure non ha senso la presenza di uomini e mezzi da una parte e dall’altra l’anarchia. Dobbiamo aspettare l’ennesimo episodio di cronaca per intervenire?”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Salvatore Russo, ex.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Il garage milanese trasformato in ufficio dello spaccio: la "scrivania", la cassaforte con la coca e una penna-pistolaLa polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, italiano: insieme alla penna trasformata in pistola artigianale trovate anche 10 cartucce calibro 22 e un...

La Giunta comunale e l'ipotesi tagliando. Avs: "Idea giusta. Per Bari non solo gestione, ma anche visione"A distanza di una settimana dalle dimissioni dell'assessora cittadina al Welfare, Elisabetta Vaccarella, approdata in Consiglio regionale, prosegue...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L'ingresso dell'ufficio comunale trasformato in vespasiano (ma non solo): la denuncia; Musei civici: una nuova pubblicazione riscopre l'architetto Del Fantasia; Concerto di Cesare Cremonini a Gorizia: vertice in Prefettura; Oltre 130 persone in fila per giorni, senza nemmeno un bagno: la vergogna di via Patini non ha fine.

Il paese in cui non si può più nascere, morire o sposarsiSulla porta d’ingresso di un ufficio del comune di Caino, un paese in provincia di Brescia, da qualche giorno è affisso un cartello piuttosto bizzarro. Dice che «è vietato nascere, morire e sposarsi» ... ilpost.it

Vietato nascere, morire e sposarsi, manca il personale e chiude l’ufficio anagrafe a CainoBrescia, 12 marzo 2026 – Ufficio anagrafe chiuso a tempo indeterminato nel Comune di Caino, nel Bresciano, per l'assenza improvvisa di personale in grado di garantire il servizio. E all'ingresso ... ilgiorno.it

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili - facebook.com facebook

Dopo l’infortunio di #Furlanetto, (distorsione del legamento crociato) e nonostante la disponibilità di #Giacomone, la società ha scelto prudenza richiedendo l'ingresso dello svincolato Alessandro #Berardi, ex #Lazio e Verona, per completare il roster. @ x.com