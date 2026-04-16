Linea Faenza-Firenze a inizio estate una nuova sospensione della circolazione

A partire dall’11 giugno e fino al primo luglio, la linea ferroviaria tra Faenza e Firenze sarà sospesa per circa tre settimane. La sospensione riguarda il traffico regionale ed è dovuta a lavori di potenziamento e manutenzione delle infrastrutture. La circolazione riprenderà regolarmente il primo luglio, dopo il completamento degli interventi. I viaggiatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Nuovi disagi per chi si sposta sulla tratta Faenza-Firenze. Dall’11 giugno al 1 luglio la circolazione sulla linea regionale verrà sospesa a causa di lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. Per tutti i passeggeri la continuità del servizio verrà garantita dall'avvio di corse con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzioneArezzo, 26 febbraio 2026 – Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza... La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaArezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Potenziamento infrastrutturale e manutenzione sulla linea Faentina; Linea Faentina, stop ai treni per tre settimane; Treni, stop sulla Firenze-Roma nel fine settimana: lavori in corso e disagi per i viaggiatori; Frana di Petacciato, ripresa la circolazione: i treni cancellati o modificati sulla linea Adriatica. Potenziamento infrastrutturale e manutenzione sulla linea FaentinaI cantieri interesseranno la linea Firenze - Borgo S. Lorenzo - Faenza dalla mattina dell’11 giugno al 1 luglio ... nove.firenze.it Alluvione, la linea Faenza-Firenze torna interamente percorribile: «E arriverà il collegamento diretto con Ravenna»Un investimento da 37 milioni di euro, interamente sostenuto da Rfi e Trenitalia per riaprire una delle linee ferroviarie più strategiche e frequentate che attraversano l’Appennino nell’Italia centro ... corrieredibologna.corriere.it Per un guasto tecnico sulla linea a FIESOLE CALDINE, i treni percorrenti la tratta FIRENZE - BORGO - FAENZA potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni: * 94456 ( MARRADI - FIRENZE SMN ) fermo in linea * 94457 ( FIRENZE SMN - FAENZA ) fermo i x.com Ferraù Fenzoni, Cristo condotto al Calvario, 1622-1630 circa, olio su tela, 100 x 132 cm, Pinacoteca di Faenza. Un’atmosfera fosca incombe sulla scena, dovuta ai toni bruni del cielo e resa ancora più drammatica dal primo piano ravvicinato, che comprime in - facebook.com facebook