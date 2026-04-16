L’impeto che crea la furia vitale dei bambini invade il Teatro Storchi

Sabato 18 aprile alle 17, nel Teatro Storchi, si terrà un evento dedicato ai bambini e alla loro energia. La manifestazione mette in mostra la vitalità e l’entusiasmo dei più piccoli, che riempiranno il teatro con la loro presenza e il loro spirito. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative rivolte alle famiglie e ai giovani, con l’obiettivo di valorizzare la spontaneità e la creatività dei bambini.

E se la "furia" dei bambini fosse in realtà una forza preziosa?In programma sabato 18 aprile alle ore 17.30, Furie d’infanzia è l’ultimo appuntamento della nuova rassegna di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale Fior di Teatro, fior d’infanzia pensata per famiglie e spettatori di ogni età.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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