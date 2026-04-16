L’Ex Pertite tra i siti destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia

Il Ministero della Difesa ha inviato un documento che inserisce l’area ex Pertite tra i siti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia. La comunicazione conferma un cambiamento nella destinazione d’uso dell’area, che fino a poco tempo fa era legata a funzioni militari. La decisione riguarda ora un progetto di sviluppo energetico che coinvolge questa specifica zona.

«Ho ricevuto dal Ministero della Difesa un documento che inserisce l’area Ex Pertite tra i siti destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia». A dare l’annuncio la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, attraverso un post pubblicato oggi - giovedì 16 aprile - sulle proprie.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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