Lettera a Schifani | Vivo con mio figlio ma non mi spetta l' integrazione all' affitto
Una donna ha scritto una lettera al presidente del Senato affermando di vivere con suo figlio e di non aver diritto all’integrazione per l’affitto. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di famiglie che ogni mese affrontano difficoltà economiche crescenti e si scontrano con limiti che spesso non sono immediatamente visibili. La situazione mette in luce le sfide quotidiane di chi si trova a gestire spese e bilanci stretti.
Esiste una soglia, spesso invisibile, che separa chi viene sostenuto da chi resta indietro. Non è definita soltanto da parametri numerici, ma da vite concrete, equilibri fragili e famiglie che ogni mese affrontano conti sempre più gravosi. Scrivo da Palermo, con la voce di una madre. Sono.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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