Lettera a Schifani | Vivo con mio figlio ma non mi spetta l' integrazione all' affitto

Una donna ha scritto una lettera al presidente del Senato affermando di vivere con suo figlio e di non aver diritto all’integrazione per l’affitto. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di famiglie che ogni mese affrontano difficoltà economiche crescenti e si scontrano con limiti che spesso non sono immediatamente visibili. La situazione mette in luce le sfide quotidiane di chi si trova a gestire spese e bilanci stretti.