Lele Adani sembra essere in bilico con la Rai, mentre Tiziana Alla si prepara a commentare i Mondiali di Calcio su Rai1 come prima donna. Le notizie indicano che il suo rapporto con l’emittente potrebbe essere in fase di cambiamento, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La situazione sta attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri.

Mentre Tiziana Alla sarà la prima donna a commentare i Mondiali di Calcio su Rai1, Lele Adani pare sia con un piede fuori dalla Tv di Stato. Il clima a Rai Sport è teso dopo le continue critiche. Sulla seconda voce della Nazionale, i malumori sono noti da tempo, dentro e fuori l’Azienda. Basta aprire un social a caso e leggere più note negative che positive. L’ex tecnico Gigi Cagni si è esposto in prima persona dalle pagine di Repubblica. Inascoltabile, un guru di quelli che pensano di aver inventato il calcio, ormai prigioniero del proprio personaggio. Esagera sempre. In realtà è molto debole: mi ha attaccato anche se non alleno da sette anni, e sui social lo hanno massacrato tutti.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LELE ADANI CON UN PIEDE FUORI DALLA RAI TRA CRITICHE DEI VERTICI E DEL PUBBLICO

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