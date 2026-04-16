Leclerc come tutti noi | Il mio rito? Divano e gelato davanti alla tv

Il pilota Ferrari ha condiviso che il suo momento di relax preferito è sedersi sul divano con un gelato davanti alla televisione. Ha inoltre annunciato il lancio di LEC, un gelato pensato come una versione più leggera per gustare un dolce senza sensi di colpa. La sua passione per i momenti di pausa e il piacere di un gelato sono stati al centro delle sue parole.

Con Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori della catena Grom, e Nicolas Todt, manager di piloti di Formula 1, il brillante automobilista ha messo a punto il suo ice cream industriale dietetico: LEC, che ovviamente è l’abbreviazione del suo cognome. Why nut?, l’ultimo lancio alla nocciola, ci induce anche con il nome a non resistere ai piaceri della gola. E in una chiacchierata di pochi minuti, il pilota più brillante dei nostri tempi ci porta a tutta velocità verso una certa leggerezza emotiva e un modo più rilassato di mantenerci in forma. È cremoso e prelibato, ma contiene almeno il 31% in meno di grassi rispetto ai parametri di mercato e fino a meno il 56% di zuccheri perché utilizza edulcoranti naturali come stevia ed eritritolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc come tutti noi: "Il mio rito? Divano e gelato davanti alla tv" F1 2026 Winners (Leclerc Version) Notizie correlate La famiglia è sul divano davanti alla TV, i ladri svaligiano la camera da lettoUna serata come tante: la routine domestica, il tepore della casa, il divano condiviso dalla famiglia. Niente tavolo, sì al divano: com’è cambiato il rito del pranzo negli ultimi anni secondo IkeaIl concetto di “focolare domestico” sta attraversando una metamorfosi senza precedenti.