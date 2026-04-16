Lecco Palazzo Ghislanzoni riapre | finisce l’incubo del cantiere

A Lecco, Palazzo Ghislanzoni in via Roma 51 ha riaperto dopo tre anni di lavori di ristrutturazione. La fine del cantiere segna la riappropriazione di un edificio che, per un lungo periodo, è stato interessato da interventi complessi e da un periodo di incertezza legato ai lavori. Ora, il palazzo è di nuovo accessibile e inserito nel contesto cittadino.

Dopo tre anni di cantieri complessi e una lunga storia di incertezze, Palazzo Ghislanzoni in via Roma 51 è tornato ufficialmente a far parte del tessuto urbano di Lecco. Giovedì 16 aprile, intorno alle ore undici, il taglio del nastro ha sancito la riapertura della dimora storica che un tempo ospitava le funzioni comunali prima dell’unificazione dei borri di Acquate, Castello e San Giovanni tra il 1923 e il 1927. L’evento segna il punto d’arrivo di un percorso iniziato nel 2019, quando l’aggiudicazione dell’immobile da parte di Immobiliare Welfare ha messo fine a un decennio di aste deserte. Il recupero non è stato solo un restauro estetico,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, Palazzo Ghislanzoni riapre: finisce l’incubo del cantiere Notizie correlate Leggi anche: Lecco, apre la Casa di Comunità: cure h24 in via Ghislanzoni Taglio del nastro in via Roma 51: le prime immagini di Palazzo Ghislanzoni dopo il restauro "impossibile"Via Roma 51 torna alla città: dopo cinque aste, un restauro che ha riservato scoperte inattese e anni di cantiere silenzioso, il palazzo si apre...