Le altre di C Scossone a Catania | via Viali e il diesse Pastore torna Toscano

A Catania, le partite delle ultime settimane hanno mostrato un andamento altalenante per la squadra, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte dal cambio di allenatore avvenuto il 16 marzo. La situazione si è concentrata anche nelle partite contro le altre squadre di via Viali, mentre il direttore sportivo Pastore ha fatto ritorno nel club. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con il nuovo tecnico che cerca di cambiare rotta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quella che doveva essere la svolta per il Catania non si è dimostrata tale con gli etnei che hanno ottenuto solo una vittoria, un pareggio e due sconfitte dall’arrivo del nuovo tecnico William Viali (16 marzo). Da qui la scelta di esonerare l’allenatore richiamando sulla panchina Mimmo Toscano al quale spetterà l’arduo compito di rinvigorire una squadra con il morale sotto i tacchi e che ha messo a rischio anche il secondo posto. A due turni dal termine della regular season, il Catania (68) ha tre soli punti di vantaggio sulla Casertana (65) ed il ribaltone è stato messo in atto proprio con l’intento di fermare una vera e propria caduta libera dei siciliani reduci da due ko di fila.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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