Lavori di pubblica utilità alternativi al carcere siglata la convenzione a Verona Zivelonghi | Il Comune è orgoglioso di farne parte

A Verona è stata firmata una convenzione che riguarda lavori di pubblica utilità come alternativa al carcere. La firma si è svolta presso il Palazzo di giustizia, con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale dedicata a questa forma di giustizia. Il rappresentante comunale ha dichiarato di essere orgoglioso di partecipare a questa iniziativa, che mira a offrire un’altra possibilità ai soggetti coinvolti in procedimenti penali.

Al Palazzo di giustizia di Verona si è consolidata una rete territoriale che punta a rendere più concreta una forma di giustizia alternativa alla detenzione. Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, ventitré enti tra amministrazioni comunali, realtà a partecipazione pubblica e organizzazioni del.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lavori di Pubblica Utilità, il Comune rinnova l'adesione al progetto e offre subito tre opportunitàAnche quest’anno il Comune di Vigodarzere attiva i Lavori di Pubblica Utilità (LPU), aderendo al progetto di cittadinanza attiva “LPU: Un nuovo... Lavori di pubblica utilità, rinnovato l’accordo con il TribunaleIl Comune di Agliana ha rinnovato la convenzione con il Tribunale di Pistoia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavori di pubblica utilità: il giudice non può negarli in appello; Procedimento per decreto: abnorme il provvedimento che impone una misura diversa e non voluta; Pagazzano, rinnovata la convenzione per i lavori di pubblica utilità; Lavori di pubblica utilità, rinnovato l’accordo con il Tribunale. Lavori di pubblica utilità alternativi al carcere, siglata la convenzione a Verona. Zivelonghi: «Il Comune è orgoglioso di farne parte»A Verona 23 enti firmano con il tribunale ordinario: «La giustizia passa anche dalla restituzione alla comunità. - spiega l'assessora comunale alla sicurezza - Il territorio crede in questo modello» ... veronasera.it Lavori di pubblica utilità: rinnovata la convenzione tra Tribunale di Salerno e Miramare Service srlRinnovata la Convenzione tra il Tribunale di Salerno e Miramare Service Srl per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. L'accordo consentirà alle persone ammesse alle misure alternative alla pe ... ilvescovado.it #nocerasuperiore Fonte Le Cronache Una azienda edile cresciuta troppo in fretta, una amministratrice di condominio spregiudicata e con il pallino per gli affari, e infine un direttore dei lavori oramai a fine carriera e perciò disposto a prestare il fianco anche a “ - facebook.com facebook Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello di #Pesaro dalle ore 22 del 16 aprile alle ore 6 del 17 aprile, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. #autostrade #lavori #autostrada x.com