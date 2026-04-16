Lavori al fontanello di Perignano | posticipata la riattivazione

L'erogazione dell'acqua al fontanello di largo Sanminiatelli a Perignano è stata posticipata. Acque ha comunicato che un problema tecnico emerso durante i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto ha causato il ritardo nel ripristino del servizio. La riattivazione, prevista in precedenza, sarà quindi effettuata in una data successiva, senza indicazioni precise sui tempi.

Acque comunica che, a seguito di un problema tecnico emerso nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria alla parte impiantistica, il ripristino dell'erogazione del fontanello di acqua ad alta qualità di largo Sanminiatelli a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, inizialmente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Lavori progetto Polis all'ufficio postale, riapertura posticipata a CarpinoPoste Italiane informa che, per consentire il completamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la riapertura dell’ufficio... Leggi anche: "Come ti vorrei!". La piazza rivoluzionata. Dai “big“ empolesi al fontanello d’acqua Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: Un cantiere da 150mila euro; Nuovi marciapiedi nella frazione; Ecco i marciapiedi sulla strada provinciale a Santo Pietro Belvedere; Installato un fontanello in via Fonda. Cerreto Guidi, in corso lavori di manutenzione al cimiteroSono in corso i lavori di manutenzione del cimitero di Cerreto Guidi. Sugli interventi prende la parola l’assessore Davide Toni: Sono lavori importanti ... gonews.it Via ai lavori per fontanello e parchi giochiIl Comune di Orbetello investe 120mila euro per i servizi ai cittadini tra la realizzazione del nuovo fontanello dell’acqua di Polverosa (20mila euro) e la manutenzione straordinaria dei parchi giochi ... lanazione.it Cala il silenzio sull’ospedale San Cataldo Mentre accelerano i lavori per BRT e gli interventi per i Giochi del Mediterraneo, sull’ospedale San Cataldo cala il silenzio. Marialaura Paletta è entrata nel cantiere per parlarne con il responsabile unico del procedi - facebook.com facebook Poste: a che punto sono i lavori negli uffici, paese per paese x.com