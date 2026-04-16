Lavora 73 giorni consecutivi a 1,54 euro all'ora nei vigneti di Franciacorta nel Bresciano

Un lavoratore immigrato impiegato nei vigneti della Franciacorta nel Bresciano avrebbe trascorso 73 giorni consecutivi svolgendo il suo servizio a un salario di 1,54 euro all'ora. La sua presenza si sarebbe protratta senza interruzioni significative, evidenziando condizioni di lavoro estreme e possibili irregolarità legate al caporalato. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività lavorative nel settore agricolo locale.

Un bracciante immigrato, vittima di caporalato nei vigneti del Bresciano, avrebbe lavorato 73 giorni consecutivi per 1,54 euro l'ora. Un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sistema di sfruttamento del lavoro e di immigrazione clandestina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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