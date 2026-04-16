Un ex calciatore si apre pubblicamente, condividendo un percorso che lo ha portato a vivere momenti difficili e oscuri. Attraverso un messaggio sincero, invita chi si trova in difficoltà a chiedere aiuto, sottolineando come la fase più complicata sia ormai alle spalle. La sua testimonianza si presenta come un invito diretto a non ignorare i segnali di disagio e a cercare supporto quando necessario.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un racconto intimo, profondo, senza filtri. Ezequiel Lavezzi torna a parlare e lo fa affrontando il momento più delicato della sua vita. Come riportato dal Corriere della Sera, l’ex attaccante del Napoli ha raccontato il lungo percorso vissuto tra depressione e crisi d’ansia, un tunnel che sembrava non avere fine. «Ho conosciuto l’oscurità. Mi facevo del male. A me e a chi mi stava vicino. Alternavo depressione a crisi di ansia. Non ero mai lucido», ha spiegato Lavezzi nell’intervista al Corriere della Sera, descrivendo senza giri di parole la fase più dura iniziata alla fine del 2023.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lavezzi si racconta: «Ho conosciuto il buio, ora sto meglio. Chiedete aiuto»

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