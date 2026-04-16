L' ascesa continua di Deni Avdija l' israeliano che fa grande Portland

Deni Avdija ha segnato 41 punti e fornito 12 assist nel match di play-in contro Phoenix, che ha portato alla vittoria della sua squadra. Si tratta della prima partita di playoff in carriera per il giocatore israeliano, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria della sua squadra. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Sei anni di carriera Nba, una partita di playoff giocata: quella di ieri notte. Deni Avdija ha debuttato così nella sua post season: 41 punti, 12 assist, 5 punti negli ultimi 38' e vittoria della sua Portland contro Phoenix al primo turno di play-in. I Blazers avanzano quindi ai playoff dove se la vedranno contro gli Spurs di Wembanyama. Avdi ha generato 71 dei 114 punti dei Blazers. Il canestro e fallo in entrata a 16" per il +3, è lo spunto per raccontare la sua stagione. "È la cosa più bella che mi sia mai capitata in carriera finora", ha dichiarato Avdija. Deni Avdija è stato selezionato nel draft 2020 da Washington, con la scelta numero 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ascesa continua di Deni Avdija, l'israeliano che fa grande Portland Notizie correlate Leggi anche: Avdija immarcabile, Portland si regala i playoff. Charlotte avanti, ma col giallo dello sgambetto di Ball... La forza di Denver: sotto di 16 a 8' dalla fine, rimonta e batte Portland. Ahi Spurs: si fa male WembyI Knicks passano ad Atlanta, Wembanyama è costretto a uscire nel primo tempo per un problema alle costole nel match vinto dagli Spurs sui 76ers...