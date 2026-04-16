L’arte di rinascere in un soffio | Teddy Sciurti presenta il suo libro La vita un respiro lungo lento e profondo

BRINDISI – Esiste un filo invisibile che lega il fondo del mare alla linea del traguardo di una maratona, un ritmo silenzioso che governa il battito del cuore e la forza della mente. Questo filo è il respiro, il protagonista assoluto del nuovo libro di Teddy Sciurti, dal titolo "La vita, un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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