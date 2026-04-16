Lancia accende il Turbo | Ypsilon a 15.950€ è la fine dell’ibrido?

Lancia presenta la nuova versione Turbo 100 della Ypsilon, disponibile in Italia a un prezzo promozionale di 15.950 euro. La vettura segna il ritorno di un modello compatto con motorizzazione più potente. La promozione è stata annunciata ufficialmente, con il modello che si distingue per alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti. La presentazione si inserisce nel contesto di un mercato in evoluzione, dove l'ibrido e le alternative di motorizzazione sono al centro delle attenzioni.

Lancia rilancia. La Nuova Ypsilon Turbo 100 debutta sul mercato italiano con un prezzo promozionale che fa rumore: 15.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services, oppure 36 rate da 99 euro al mese. Una cifra che, fino a ieri, sembrava impossibile da pronunciare nella stessa frase con la parola “Lancia”. Il dato però non è solo il prezzo. È il segnale industriale che lo accompagna: mentre il 51,9% del mercato italiano ad aprile 2026 va all’ibrido, Lancia fa l’opposto e introduce sulla sua unica auto in gamma un motore turbo benzina puro. Tre cilindri, 100 cavalli, cambio manuale. Senza un grammo di elettrificazione. Lancia “spegne” l’ibrido: il paradosso del 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Lancia accende il Turbo: Ypsilon a 15.950€ è la fine dell’ibrido? Notizie correlate Lancia Ypsilon: sconti record da 12.950 euro per l’elettricoLa Lancia Ypsilon si prepara a dominare il mercato italiano con una campagna promozionale senza precedenti per il mese di marzo 2026, offrendo sconti... Lancia Ypsilon Turbo 100 a cambio manuale: costa 3mila euro in menoElettrica, ibrida e ora anche a benzina, con la peculiarità del cambio manuale: Lancia presenta la Ypsilon Turbo 100, variante priva di... Aggiornamenti e dibattiti Lancia Ypsilon Turbo 100: il ritorno del manualeIl Rinascimento Lancia non è solo una questione di elettrificazione o di sogni futuribili; è, soprattutto, una questione di ascolto. In un mercato che corre veloce verso l’automatismo totale, la casa ... rumors.it Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: benzina, cambio manuale e prezzo da ingresso gamma - VIDEOLa versione entry level ha un motore termico puro e costa 3.000 euro in meno rispetto all’ibrida con l'automatico ... quattroruote.it