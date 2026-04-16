Ladri in casa messi in fuga marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri | Non abbiamo mai perso di vista il furgone

Una notte movimentata si è verificata a Fonzaso, nel Bellunese, quando una coppia di residenti ha inseguito un furgone sospetto dopo aver messo in fuga alcuni ladri entrati in casa loro. La coppia ha seguito il veicolo in auto per circa 20 chilometri, mantenendo costantemente il controllo sul mezzo. L'intera operazione si è conclusa con il furgone che è stato fermato e i sospetti sono stati consegnati alle forze dell'ordine.

FONZASO (BELLUNO) - Notte movimentata, all'inseguimento di presunti ladri, per marito e moglie fonzasini. Dalla loro casa ad Arten sino a Grigno (Trento), in Valsugana, correndo dietro a un furgone con a bordo sei uomini incappucciati che poco prima si erano materializzati di fronte all'ingresso pronti, con ogni probabilità, a far razzia nelle abitazioni di via San Rocco. Daniel Gasparin e Katia Gelmini, con una dose di coraggio più unica che rara, hanno infatti deciso di tallonare con la propria Jeep il Ford Transit grigio con targa straniera, rimanendo per tutto il viaggio in collegamento telefonico con i carabinieri. I FATTI Mancava poco alla mezzanotte, martedì, quando il figlio più grande della coppia fa rientro in famiglia e tutto è apparentemente in ordine.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ladri in casa messi in fuga, marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri: «Non abbiamo mai perso di vista il furgone» Notizie correlate Tentato furto d’auto ai danni di una docente: ladri messi in fugaAttimi di tensione a Stornara dove alcune insegnanti e collaboratori scolastici sono intervenuti per fermare un tentativo di furto ai danni dell’auto... Tentato furto in una casa. Ladri messi in fuga dal sistema d’allarmeVia Togliatti, una delle vie che offrono, da ammirare, grandi spazi verso il mare, la prima a destra per chi sale in auto da Follonica, con una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ladri in casa messi in fuga, marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri: Non abbiamo mai perso di vista il furgone; Civita Castellana, ladri messi in fuga dalla proprietaria di casa; I ladri entrano nell’affittacamere, messi in fuga dalle urla di un ospite; A Candia torna la paura dei ladri: messi in fuga da una telecamera. Un colpo riuscito, l’altro fallito grazie al sensore acustico. Ladri in casa messi in fuga, marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri: «Non abbiamo mai perso di vista il furgone»FONZASO (BELLUNO) - Notte movimentata, all'inseguimento di presunti ladri, per marito e moglie fonzasini. Dalla loro casa ad Arten sino a Grigno (Trento), in Valsugana, correndo dietro ... ilgazzettino.it Faccia a faccia con i ladri a San Giuliano: messi in fugaL’allerta è alta nella frazione che è finita più volte nel mirino dei malviventi negli ultimi mesi, ma anche nel resto del territorio della Bassa Piacentina ... laprovinciacr.it Ladri in azione in una chiesa a Trevico, in provincia di #Avellino: meno di due minuti per mettere a segno il colpo. In appena 1 minuto e 57 secondi portati via circa 10 chili d’oro, per un valore che supera il #milione di euro. - facebook.com facebook Tolve, banda della marmotta fa saltare in aria un Atm: ladri in fuga con migliaia di euro x.com