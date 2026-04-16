La tregua per finta

Dopo la sconfitta alle elezioni ungheresi del 12 aprile, il governo di Kiev ha espresso soddisfazione. Viktor Orbán, leader del paese e alleato di Mosca all’interno dell’Unione Europea, ha perso la carica. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, soprattutto tra i paesi vicini e gli alleati europei, che seguono con interesse gli sviluppi politici nella regione. La vittoria dell’opposizione ha aperto nuove prospettive per le relazioni tra i paesi coinvolti.

La sconfitta alle elezioni ungheresi del 12 aprile di Viktor Orbán, il principale alleato di Mosca nell’Unione europea, è stata accolta con favore a Kiev. Il presidente Volodymyr Zelenskyj si è subito congratulato con il vincitore Péter Magyar, dichiarandosi pronto ad avviare una nuova e più stretta collaborazione con Budapest. Per quanto riguarda la situazione sul terreno, Mosca ha violato la tregua di Pasqua, che in teoria doveva durare dall’11 al 13 aprile, con migliaia di attacchi di artiglieria e droni. Complessivamente tra il 12 e il 14 aprile nei bombardamenti russi su obiettivi civili sono morte dieci persone e più di 60 sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La tregua per finta Cosa c'è dietro alla tregua tra Usa e Iran Notizie correlate La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feritiStriscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. La finta democraziaIl neoeletto parlamento birmano si è riunito per la prima volta il 16 marzo, segnando l’ultima tappa della finta transizione democratica del regime... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Netanyahu massacra il Libano per destabilizzare la tregua in Iran [articolo]; Guerra anche in Libano, Verdi e Pd alla giunta: È ora di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv; La tregua last-minute dà una mano a Meloni. Oggi la sfida dell’aula; Caracciolo: ''Non credo alla tregua finché Israele comanda in modo assoluto''. La tregua per fintaLa sconfitta alle elezioni ungheresi del 12 aprile di Viktor Orbán, il principale alleato di Mosca nell’Unione europea, è stata accolta con favore a Kiev. Il presidente Volodymyr Zelenskyj si è subito ... internazionale.it Nonostante la parziale tregua tra Stati Uniti e Iran, la crisi energetica determinata dalla situazione internazionale non accenna a placarsi, anzi. Secondo la maggior parte degli analisti ci vorranno mesi, se non anni, per tornare a un livello di produzione e di co - facebook.com facebook Libano, voci di tregua da Washington Ma Netanyahu frena: “L’obiettivo resta disarmare Hezbollah” @martaserafini, @Corriere x.com