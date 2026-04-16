La Traviata suonata e narrata dall' ensemble Belliners

Venerdì 13 maggio alle 20:30, al Teatro Oscar di Milano, si tiene uno spettacolo che combina musica e narrazione. L’ensemble Belliners propone una versione de La Traviata, interpretata con strumenti e voce, in un evento dedicato alla solidarietà. L’appuntamento si svolge in una sala situata in via Lattanzio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Hospice Bassini. L’iniziativa coinvolge il pubblico in una serata di musica e impegno sociale.

La Traviata dell’Ensemble Belliners al Teatro Oscar: Musica e Solidarietà per l’Hospice Bassini13 maggio 2026 – Ore 20:30 Teatro Oscar, Via Lattanzio 58 MilanoMilano si tinge di solidarietà e grande musica. Il prossimo 13 maggio, il palco del Teatro Oscar ospiterà una versione inedita e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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