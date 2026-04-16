La sanità in Libia

Da oltre un decennio, il sistema sanitario in Libia affronta gravi difficoltà a causa della divisione politica e del conflitto armato che ha seguito l'intervento internazionale del 2011. Dopo la caduta del regime di Gheddafi, le strutture sanitarie del paese sono state spesso prive di risorse e di un controllo centrale stabile, con molte aree che hanno subito danni o sono rimaste senza servizi adeguati.

La Libia da molto tempo è un Paese diviso e, di fatto, fallito. Lo è soprattutto dal 2011, anno in cui l’intervento anglo-francese a guida Nato ha ribaltato il regime di Gheddafi. Ma anche durante l’era del rais, il concetto di Stato all’interno del territorio libico appariva alquanto aleatorio per non dire inesistente. In una situazione del genere, appare difficile organizzare una qualche forma di servizio sanitario adeguato per le esigenze della popolazione. Soltanto nelle realtà più grandi, a partire da Tripoli e Bengasi, la situazione appare quantomeno gestibile. Ma la Libia è un Paese molto vasto, con ampi territori desertici e remoti in cui anche in condizioni normali sarebbe difficile impiantare un servizio adeguato.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La sanità in Libia Carney's Houdini Act in Davos Notizie correlate Saipem vuole costruire la prima raffineria privata in LibiaLa Libia sta tentando di liberarsi da un paradosso: quello di essere il paese africano con le più grandi riserve di petrolio, ma costretto a... Leggi anche: Protetto: La morte di Saif Gheddafi e l’instabilità della Libia Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 1911 - Il dibattito sulla guerra in Libia; In fuga da guerra e aggressioni. Tra i migranti sbarcati in porto anche una neonata di due mesi. La Libia sconfigge il tracoma. Oms: Non è più problema di salute pubblicaLa Libia diventa il 28esimo paese al mondo ad eliminare il tracoma, un'infezione oculare cronica e contagiosa causata dalla Chlamydia trachomatis. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) annuncia ... quotidianosanita.it In Libia concluso progetto italiano formazione su dermatite nodulare contagiosaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Viaggi drammatici, naufragi, morti, sfruttamento e violenza. Soprattutto in Libia. È questo lo scenario che emerge dai dati raccolti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni attraverso i sistemi Fms (Flow monitoring surveys, indagini individuali per tra facebook Cosa succede in Libia alle persone #migranti che non riescono salire sulle barche e a sfidare il mare Qui il report di un’organizzazione per i diritti umani (“umani” = di tutti gli esseri umani ) che documenta uccisioni di massa e quant’altro #Libya #migrants #H x.com