La rottura tra Cisl e Meloni la paura dell’aereo di Mazzi e altre pillole

È stata ufficializzata la rottura tra la Cisl e il governo guidato da Giorgia Meloni, lasciando dietro di sé una tensione evidente. Tra le notizie che circolano, si parla anche della preoccupazione di un dirigente sindacale riguardo a un possibile incidente aereo, e di altre questioni di carattere politico e sociale. Questi episodi rappresentano alcuni degli ultimi sviluppi nel panorama politico e sindacale italiano.

Alla fine è saltata l’alleanza tra la Cisl e Giorgia Meloni. E pure male. «Tutta colpa del referendum », sibilano nei corridoi di Palazzo Chigi: da parte governativa pare infatti che ci siano state pesanti lamentele (per non dire di peggio) nei confronti di quello che viene considerato «lo scarsissimo apporto della Cisl nella campagna referendaria sulla giustizia». Luna di miele terminata, dunque. E chi ci rimette, in questo caso? L’ex numero uno del sindacato cattolico, Luigi Sbarra, chiamato alla corte della premier con un incarico da sottosegretario con delega al Sud. «Se la Cisl non ci porta voti, allora cosa ci facciamo?», è la domanda che circola tra quelli di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Lettera43.it

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