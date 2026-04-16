La Puglia celebra i suoi campioni | parte da Bari la premiazione delle eccellenze sportive

La regione Puglia ha avviato un ciclo di premiazioni dedicate alle eccellenze sportive del 2025. La prima tappa si è svolta ieri a Bari, con successivi eventi programmati a Trani e Lecce, coinvolgendo le province di Foggia, BAT, Lecce, Brindisi e Taranto. Il tour prosegue fino alla fine di aprile, con l’obiettivo di riconoscere e celebrare i risultati sportivi più rilevanti delle varie aree regionali.

E' partito ieri da Bari il tour di premiazione delle 'Eccellenze sportive pugliesi' del 2025, che proseguirà il 24 aprile a Trani per le province di Foggia e BAT, e si concluderà il 27 aprile a Lecce per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.401 eccellenze premiate in tutta la Puglia"Un ciclo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Eccellenze Sportive Scolastiche: La BAT celebra i suoi campioni all’auditorium del Liceo “Carlo TroyLunedì 2 febbraio 2026, nell’auditorium del Liceo Classico “Carlo Troya” di Andria, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti della... Il Palio di Ferrara celebra i suoi campioni: premiati tutti i vincitori delle gare nazionaliÈ stata la sala del Consiglio comunale della Residenza municipale a fare da cornice alla cerimonia di premiazione degli atleti delle Contrade del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Puglia celebra la Giornata della Costa 2026: il 9 aprile 2026 la presentazione dell’evento; Giornata della costa 2026: la Puglia celebra un elemento identitario; Il mare come laboratorio di cittadinanza: la Puglia celebra la Giornata della Costa; La Puglia celebra la Giornata Regionale della Costa: Bene comune da vivere e tutelare. La Puglia celebra la Giornata della Costa 2026: oggi la presentazione dell’eventoGiovedì 9 aprile alle ore 11.30, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia (L.re N. Sauro 33 a Bari), sarà presentata alla stampa la Giornata regionale della costa, istitu ... manfredonianews.it La Polizia di Stato celebra i suoi 174 anni a Canosa di Puglia174 anni di storia, 174 anni di servizio, 174 anni al fianco di tutti i cittadini. Esserci sempre non è solo uno slogan o un motto, ma una promessa: quella solenne della Polizia di Stato verso l'int ... traniviva.it Stornara celebra i sapori della tradizione pugliese con "Primi di Puglia" facebook