Recentemente, è stata annunciata una nuova collaborazione tra il marchio di abbigliamento sportivo e uno stilista di fama internazionale. La partnership prevede la creazione di una linea di calzature che unisce elementi di design innovativi con dettagli tipici di entrambe le realtà. La collezione sarà disponibile nelle prossime settimane, con un'attenzione particolare ai materiali e alle finiture. La notizia ha già suscitato entusiasmo tra gli appassionati di sneaker e moda contemporanea.

È da parecchio tempo che sono appassionato di sneaker, motivo per cui serve davvero tanto per farmi entusiasmare sul serio. Ma ogni singola volta che Wales Bonner e adidas collaborano, il risultato continua a colpirmi. E questo dice molto. Sono passati sei anni, con numerose collezioni all’attivo e quel tipo di successo mainstream in cui molte collaborazioni finiscono per perdere la propria identità: questo sodalizio avrebbe potuto facilmente diventare stantio ormai. Ma non è successo. Ogni uscita continua a sembrare studiata con attenzione, continua a risultare fresca e, soprattutto, dà davvero l’impressione di portare qualcosa in avanti invece di limitarsi a rifare ciò che aveva già funzionato in passato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova collaborazione tra adidas e Wales Bonner non deluderà le vostre aspettative

Notizie correlate

Leggi anche: La nuova collaborazione tra adidas e Simone Rocha è per ragazzi che fanno le orecchie alle pagine dei loro tascabili

Leggi anche: Wales Bonner ‘Cadence’: Sete e Viscosa per un Look Ibrido

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Le sneaker adidas x Wales Bonner SS26 sono semplicemente perfette; Wales Bonner x adidas Predator Snakeskin: quando gli scarpini da calcio diventano articoli di moda; JENNIE delle BLACKPINK è la nuova Global Ambassador di Ray?Ban e Ray?Ban Meta; lululemon e Saul Nash presentano la nuova collezione SS26.