La libertà di critica vale anche con il Papa

Un lettore ha scritto una lettera al giornale esprimendo sorpresa e disappunto per le dichiarazioni del giornalista su un importante esponente religioso. Nell’email si afferma che il giornalista avrebbe usato parole forti e offensive nei confronti del Papa. La comunicazione si conclude con una richiesta di rispetto e di riconoscimento del diritto di critica, anche nei confronti di figure religiose.

Gentile Direttore Feltri, ho letto con stupore e anche con disappunto le sue dichiarazioni sul Papa, in cui avrebbe usato parole molto dure, arrivando addirittura a offenderlo. Capisco la libertà di critica, ma non crede di aver superato un limite? In fondo il Papa fa il Papa, e invocare la pace non mi sembra una colpa. Le chiedo: perché arrivare a tanto? Rossella Branca Gentile Rossella, capisco il tuo stupore. E capisco anche la tua perplessità. Non ho mai fatto mistero, del resto, di utilizzare talvolta un linguaggio diretto, persino brutale, che può urtare la sensibilità di chi è abituato a toni più misurati. Fa parte del mio modo di scrivere e di pensare, che non è cambiato negli anni e che non intendo cambiare oggi per compiacere il clima del momento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Tra libertà e verità - libri Lezione 13 • Veritatis – punto 71-83 - Orizzonte verticale cap. 3

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