La Juve vuole disfarsi di Openda | c’è già un potenziale acquirente | CM

La Juventus sta cercando di vendere l’attaccante belga, arrivato a titolo definitivo per circa 44 milioni di euro tra prestito e obbligo. Un club della Premier League ha manifestato interesse per l’atleta, considerato uno dei trasferimenti più costosi della recente campagna acquisti bianconera. La società bianconera sembra voler accelerare la cessione, mentre si fanno avanti potenziali acquirenti dall’estero.

Un club di Premier sulle tracce dell’attaccante belga, costato ai bianconeri quasi 44 milioni di euro tra prestito e obbligo appena scattato La Juve non vede l’ora di disfarsi di Openda, uno dei capolavori al contrario compiuto da Comolli nella sua prima campagna acquisti da dirigente bianconero. Il belga è stato un autentico flop, appena 2 i gol realizzati, ed è costato la bellezza di 43,9 milioni di euro: 3,3 per il prestito oneroso e 40,6 per l’obbligo. Quest’ultimo sarebbe scattato qualora la squadra avesse raggiunto almeno il decimo posto in classifica. Il traguardo, per la gioia degli juventini, è stato aritmeticamente raggiunto nello scorso weekend, con la vittoria dei ragazzi di Spalletti in casa dell’Atalanta e il ko del Sassuolo contro il Genoa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve vuole disfarsi di Openda: c’è già un potenziale acquirente | CM Juventus-Lecce, il palo di Yildiz e l'errore di Openda allo scadere Notizie correlate Calciomercato Napoli, Lucca ha già un potenziale acquirente in Italia per l'estate?Per l'attaccante ex Udinese, che potrebbe non essere riscattato dal Nottingham Forest, ci sarebbe già un club interessato in Serie A in vista della... Vende merce rubata, ma il potenziale acquirente è un carabiniere fuori servizioNel pomeriggio di martedì 31 marzo, un carabiniere di Ferrara si trovava, libero dal servizio e in abiti civili, in via Padova nei pressi di un... Tutti gli aggiornamenti Juventus, Vlahovic non vuole lasciare Torino: previsto un incontro con la societàA fine stagione Dusan Vlahovic andrà a scadenza e potrebbe lasciare la Juventus a costo zero. Ma come rivelato da Gianluca Di Marzio il bomber serbo protegge restare a Torino visto che ci sarà un ... it.blastingnews.com Romano: 'La Juve vuole parlare con l'agente di Vlahovic prima di dirsi addio'La Juve vuole parlare con l'agente di Vlahovic prima di dirsi addio questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il ... it.blastingnews.com