Circa due settimane, si dice, la figlia della conduttrice di un famoso programma televisivo diventerà mamma. La notizia non è ancora ufficiale, ma circolano voci su un possibile parto imminente. La conduttrice, nota per il suo ruolo in uno show di successo, non ha commentato pubblicamente queste indiscrezioni. La famiglia della presentatrice si prepara così a un nuovo membro.

Milly Carlucci starebbe per diventare nonna. L’indiscrezione, secondo cui la conduttrice di “Ballando con le stelle” abbraccerà il suo primo nipotino tra due settimane, arriva dal settimanale “DiPiùTv”. La sua primogenita Angelica, nata dal matrimonio con il costruttore romano Angelo Donati, sarebbe infatti in dolce attesa. Il padre del bebè in arrivo è il principe Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V, con cui la figlia di Milly Carlucci è convolata a nozze il 29 giugno 2024 nel castello del borgo medievale di Montevettolini a Monsummamno, nei pressi di Pistoia, i cui proprietari sono proprio gli eredi della famiglia...🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - “La figlia di Milly Carlucci mamma tra due settimane”: il rumor

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