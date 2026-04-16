La donna nella resistenza all’Archivio di Stato la proiezione del film di Liliana Cavani

Giovedì 23 aprile alle 17,30, all’Archivio di Stato di Piacenza, si terrà la proiezione del film documentario di Liliana Cavani dedicato alla donna nella resistenza. L’evento si svolge in occasione della Festa di liberazione del 25 aprile e dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. La proiezione si svolge al secondo piano di Palazzo Farnese e sarà accompagnata da un’introduzione.