La donna nella resistenza all’Archivio di Stato la proiezione del film di Liliana Cavani
Giovedì 23 aprile alle 17,30, all’Archivio di Stato di Piacenza, si terrà la proiezione del film documentario di Liliana Cavani dedicato alla donna nella resistenza. L’evento si svolge in occasione della Festa di liberazione del 25 aprile e dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. La proiezione si svolge al secondo piano di Palazzo Farnese e sarà accompagnata da un’introduzione.
Giovedì 23 aprile alle ore 17,30 all’Archivio di Stato di Piacenza (secondo piano di Palazzo Farnese), in occasione della Festa di liberazione del 25 aprile e dell'Ottantesimo anniversario del voto alle donne, si terrà la proiezione del film documentario di Liliana Cavani con introduzione di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Nel vecchio Archivio di Stato. Gazzettino 20 ottobre 1961. - facebook.com facebook