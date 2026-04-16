Al Teatro di Documenti di Roma sarà in scena dal 21 al 26 aprile 2026 una rappresentazione di

Cosa: Lo spettacolo teatrale La donna del mare di Henrik Ibsen, con la regia di Rosario Tronnolone. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Roma), dal 21 al 26 aprile 2026. Perché: Un’indagine affascinante e modernissima sull’animo femminile, sospeso tra la rassicurante sicurezza della quotidianità e il richiamo vertiginoso dell’ignoto e della libertà assoluta. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere uno dei capolavori più intensi e psicologicamente complessi della drammaturgia nordeuropea di fine Ottocento. Dal 21 al 26 aprile 2026, lo storico e suggestivo spazio del Teatro di Documenti ospiterà La donna del mare di Henrik Ibsen. Sotto l’attenta e misurata regia di Rosario Tronnolone, lo spettacolo promette di trascinare il pubblico nelle torbide e affascinanti acque dell’animo umano.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La donna del mare di Ibsen al Teatro di Documenti

Notizie correlate

"La donna del mare" al Teatro di Documenti“La donna del mare” di Henrik Ibsen, con la regia di Rosario Tronnolone, arriva al Teatro di Documenti dal 21 al 26 aprile.

Leggi anche: Al Teatro di Documenti la fin di vita si fa meta-teatro

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La donna del mare al Teatro di Documenti; Una chiacchierata con Arianna Ninchi sullo spettacolo La donna del mare di Ibsen; Arianna Ninchi al Teatro Di Documenti in La donna del mare di Henrik Ibsen; Rosario Tronnolone e la sua donna del mare.

Arianna Ninchi al Teatro Di Documenti in La donna del mare di Henrik IbsenDebutterà martedì 21 aprile 2026 alle ore 20.45 al Teatro Di Documenti - via Nicola Zabaglia, 42 (in zona Testaccio) - la pièce di Henrik Ibsen ... agrpress.it

La donna del mare al Teatro di DocumentiEllida, la donna del mare, ha sposato un vedovo e vive con lui sulle rive di un fiordo, dove l’acqua è tiepida, flaccida, addomesticata, malata. Dentro di lei però è ancora viva la nostalgia del mare ... romatoday.it

Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di Documenti ift.tt/0zEKWQc x.com

TEATRO VERDI: TARIFFE E CONCESSIONI DEGLI SPAZI, INTERESSE PUBBLICO O PRIVATO ALCUNI DATI E DOMANDE. I consiglieri comunali de La città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo intervengono sui documenti - facebook.com facebook