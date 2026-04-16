Secondo fonti vicine al club, la dirigenza del Milan sarebbe disposta a cambiare allenatore. Le decisioni in corso coinvolgono anche altre squadre di Serie A, tra cui Roma e Napoli, mentre Inter e Juventus sembrano intenzionate a confermare gli attuali allenatori. La situazione delle panchine nel campionato italiano si sta evolvendo rapidamente, con diversi club pronti a riorganizzare lo staff tecnico.

Un domino di panchine che sembra destinato a travolgere Milan, Roma e forse Napoli, con solo Inter e Juve sicure di tenersi gli attuali allenatori. In particolare, Allegri sembra aver alimentato sentimenti di gelosia e frustrazione nella dirigenza rossonera. Ne parla Ivan Zazzaroni su Instagram. Allegri in rotta col Milan. Scrive Zazzaroni: “L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra e a smascherare i “frondmen”. Furlani, Ibra e Moncada (probabile che Cardinale sia ancora sotto intervista del Financial Times, un pranzo di ore) si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La dirigenza del Milan si libererebbe volentieri di Allegri

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