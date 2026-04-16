La Cina si mantiene a distanza dal conflitto tra Iran e Stati Uniti, senza intervenire militarmente nel Golfo. Pur non partecipando attivamente alle azioni di guerra, il paese continua a svolgere un ruolo di mediazione e a fornire supporto economico. Mentre gli Stati Uniti affrontano tensioni e logoramenti in Iran, la Cina si concentra sulla stabilità regionale e sulla salvaguardia dei propri interessi commerciali nella zona.

La Cina non combatte nel Golfo, non è un attore militare diretto nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Ma è un protagonista strategico. Si muove su tre piani: energia, diplomazia, equilibrio globale. E lo fa con coerenza: stabilità senza esporsi, influenza senza intervento. La Cina osserva. E non solo perché, a detta del Financial Times, ha fornito ai pasdaran l'occhio satellitare avanzato per monitorare e colpire le basi americane nell'area (circostanza che secondo Trump lo stesso Xi Jinping avrebbe smentito), ma perché fa tesoro dell'esperienza per capire come dovrà comportarsi nel caso di scenari di conflitto a venire. Per esempio, a Taiwan, l'isola che Pechino vuole riportare sotto la propria sovranità.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La Cina media e previene la crisi globale. Ma incassa il logoramento Usa in Iran

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