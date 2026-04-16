Kiev deve sbrigarsi a farsi dare missili e munizioni perché li stanno consumando tutti contro l’Iran

Le forze ucraine stanno esaurendo le scorte di missili e munizioni mentre continuano a combattere contro le forze iraniane. Sono emerse difficoltà nell’assistenza militare proveniente dall’Occidente, con segnalazioni di carenze di materiali bellici essenziali. Le forniture di armi sembrano non essere sufficienti a coprire le esigenze sul campo, e le autorità ucraine chiedono consegne rapide per poter sostenere le operazioni in corso.

Stanno venendo a galla parecchie “criticità” nell’assistenza militare occidentale a favore di Kiev. Agli ucraini mancano disperatamente missili e munizioni. Gli europei non riescono a produrne abbastanza o abbastanza in fretta. A loro volta, gli americani ne hanno poca disponibilità e nessuna voglia di concederli, perché serve tutto nel conflitto con l’Iran. Gli alleati non ne regalano abbastanza. Di fatto la difesa ucraina contro gli attacchi di artiglieria russa dipende totalmente dall’aiuto occidentale. Ed è proprio questo che sta venendo a mancare, perché c’è un deficit produttivo e al tempo stesso ve ne è un’enorme richiesta, addirittura a livello mondiale.🔗 Leggi su Follow.it

Notizie correlate

Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Missili contro Israele, esplosioni a GerusalemmeGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.

"Stanno finendo i missili contro l'Iran": il report sui Tomahawak che preoccupa gli UsaLa guerra tra Stati Uniti e Iran, entrata nella sua quarta settimana, sta sollevando una preoccupazione crescente nei vertici del Pentagono: il...