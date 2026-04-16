Kane smonta il cliché del centravanti dopo il trionfo sul Real | Mi diverte aiutare i compagni nel gioco

Dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Real Madrid, Harry Kane ha dichiarato di divertirsi ad aiutare i compagni nel gioco, smentendo l’idea che il ruolo di centravanti si limiti a segnare gol. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Prime Video, sottolineando il piacere di contribuire all’intera manovra offensiva della squadra, mettendo in discussione un’immagine tradizionale del suo ruolo.

Harry Kane è stato uno dei protagonisti della pirotecnica vittoria del Bayern Monaco sul Real Madrid e ai microfoni di Prime Video ha smontato la retorica del centravanti che 'deve fare solo gol': un manifesto calcistico in una frase.🔗 Leggi su Fanpage.it

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