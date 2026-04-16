Juventus | Vlahovic nessuna fretta per il rinnovo

La Juventus ha dichiarato di non avere fretta nel negoziare il rinnovo del contratto con Dusan Vlahovic. La conferma è arrivata da Damien Comolli, CEO del club, che ha parlato di questa decisione in un’intervista rilasciata a Goal. La situazione contrattuale dell’attaccante serbo resta quindi in sospeso, senza annunci ufficiali sul futuro immediato.

La Juventus non ha fretta di chiudere il rinnovo di contratto con Dusan Vlahovic. Lo ha confermato chiaramente Damien Comolli, CEO del club, in un’intervista rilasciata a Goal. «Stiamo parlando con Dusan e con il suo entourage, ma non c’è nessuna urgenza. Vogliamo prima capire bene quale sarà il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, nessuna fretta per il rinnovo Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik... Notizie correlate Juventus, Vlahovi? verso il rinnovo?Vlahovi? resta: l’idea è chiara, il centravanti ce l’hai già in casa Importanti novità dal fronte rinnovo di Dusan Vlahovi?: il giocatore ha aperto... Juventus: Vlahovic verso il rinnovo biennale?La Juventus è a un passo dal blindare il suo centravanti di riferimento: Dusan Vlahovic sta per firmare il prolungamento del contratto, che lo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Infortunio Vlahovic, la Juve non vuole accelerare sui tempi di recupero: nel mirino è finita questa partita. Le ultime; Infortunio Vlahovic la Juve non vuole accelerare sui tempi di recupero | nel mirino è finita questa partita Le ultime. Vlahovic, la firma con la Juve slitta: ci riprova il Milan. La chiave è NkunkuComolli rimanda il rinnovo del nove a fine stagione. Se esce il francese, il Diavolo ha i soldi per l’ingaggio ... gazzetta.it Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazioneProsegue la fase di stallo per il rinnovo dell’attaccante serbo: i bianconeri non hanno fretta di chiudere, ma attenzione al Milan. I rossoneri, alla ricerca di un vero numero 9 per la prossima stagio ... msn.com La posizione di Zhegrova alla Juventus, secondo Fabrizio Romano Voi cosa fareste - facebook.com facebook Domenica la sfida tra #Juventus e #Bologna Come sta davvero Kenan #Yildiz Senza il numero 10 in campo la Vecchia Signora ha collezionato 5 sconfitte e 3 pareggi ma soltanto 2 vittorie Le ultime su #Thuram e #Kelly x.com