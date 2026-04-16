Juventus | Spalletti continua a pensare in grande

L’allenatore della Juventus sta mantenendo alte le aspettative per la prossima stagione e sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi che ha considerato ci sarebbe anche un attaccante straniero, noto per le sue capacità offensive. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la società sta seguendo attentamente le trattative in corso. La scelta del giocatore sarà determinante per la strategia della squadra nel prossimo campionato.

Luciano Spalletti continua a pensare in grande per l’attacco della Juventus nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero ha inserito Victor Osimhen tra i nomi che più lo attirano per rinforzare il reparto avanzato. Il centravanti nigeriano del Napoli è considerato da Spalletti il profilo ideale per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti continua a pensare in grande Spalletti alla Continassa #juventus Notizie correlate Leggi anche: Juventus Genoa, il duello Perin Di Gregorio continua: Spalletti è orientato verso questa scelta! Le ultimissime Spalletti-Juventus: “storia di un grande amore”Si attendeva solamente l’ufficialità ed è adesso arrivata: Luciano Spalletti firma il rinnovo del contratto che lo lega alla Juventus fino al 2028. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve-Spalletti, c’è la firma: accordo fino al 2028; Juve, il digiuno degli attaccanti è una grana: i numeri che preoccupano Spalletti; Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contratto; Boga è l’arma in più di Spalletti per la corsa Champions: La Juve mi ha salvato la carriera. Pagina 5 | Spalletti: Yildiz ha un problema, ma la Juve significa questo. Al Milan un pensierino lo facciamoIl tecnico bianconero: Calendario importante, ma la Champions ti chiama e ti dice: Ci devi stare. Poi le parole su Elkann ... tuttosport.com Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoLuciano Spalletti e la Juventus, il matrimonio continua. È ufficiale il rinnovo del tecnico di Certaldo, che ha convinto società e tifosi attraverso gioco e risultati, guadagnandosi con il lavoro sul ... msn.com Più guardo ZHEGROVA in allenamento e più mi sembra un grande della tecnica individuale. Fosse sorretto dalla forma fisica e da un minimo di capacità difensiva... #juventus #finoallafine #Zhegrova - facebook.com facebook #Juventus: la firma del rinnovo di #Locatelli fino al 2030 è attesa per domani // Locatelli is expected to sign his new Juventus deal until 2030 tomorrow x.com