Juventus | Spalletti continua a pensare in grande

Da ilprimatonazionale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Juventus sta mantenendo alte le aspettative per la prossima stagione e sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi che ha considerato ci sarebbe anche un attaccante straniero, noto per le sue capacità offensive. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la società sta seguendo attentamente le trattative in corso. La scelta del giocatore sarà determinante per la strategia della squadra nel prossimo campionato.

Luciano Spalletti continua a pensare in grande per l’attacco della Juventus nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero ha inserito Victor Osimhen tra i nomi che più lo attirano per rinforzare il reparto avanzato. Il centravanti nigeriano del Napoli è considerato da Spalletti il profilo ideale per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Spalletti alla Continassa #juventus

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