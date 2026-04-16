Juventus idea Udogie per la fascia se Cambiaso parte

Secondo alcune fonti, la Juventus sta valutando l'acquisto di Destiny Udogie come possibile sostituto sulla fascia destra nel caso in cui Cambiaso dovesse lasciare il club. La trattativa dipende dall'eventuale partenza del giocatore e dalle decisioni della società. La situazione rimane in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo ai dettagli dell'operazione.

Secondo quando riportato da Mirko Di Natale, Destiny Udogie potrebbe essere il nuovo obbiettivo per la fascia se dovesse partire Cambiaso L’incognita Cambiaso. Il mercato della Juventus potrebbe presto accendersi attorno a uno dei suoi profili più pregiati e polivalenti: Andrea Cambiaso. Il laterale azzurro, diventato in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, idea Udogie per la fascia se Cambiaso parte Notizie correlate Juventus, idea Spence del Tottenham per la fasciaLa Juventus guarda alla Premier League per rinforzare le corsie laterali in vista del prossimo calciomercato estivo. Norton-Cuffy Juve, non tramonta questa idea per la fascia: l’esterno del Genoa può arrivare soltanto se… L’intrigo di mercatoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Udogie in Serie A: una big lo prende in prestito con diritto di riscatto; Juventus, idea Udogie per la fascia se Cambiaso parte; Vicario alla Juve via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro Le ultimissime sul futuro del portiere. Juventus, la retrocessione del Tottenham può favorire l’arrivo di UdogieLa Juventus torna su Udogie, i bianconeri sono pronti a fare un tentativo in caso di retrocessione del Tottenham ... calciomercato.it Juventus, non solo Spence: nel mirino anche Udogie del TottenhamUdogie è un terzino sinistro classe 2002 che in Italia ha già lasciato ottimi ricordi con la maglia dell’Udinese. Furono proprio i friulani a cederlo al Tottenham per circa 18 milioni di euro, ... it.blastingnews.com Dopo la Juve fuori con due partite giocate in dieci dopo il Barcellona fuori con due partite giocate in dieci anche il Real Madrid esce dalla Champions finendo in dieci Le 3 big che restarono sul pezzo della SuperLega punite da UEFA #Juventus #mad - facebook.com facebook Alisson #Juventus Le ultime x.com