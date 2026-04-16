Juventus i segreti della rinascita | i numeri del nuovo corso bianconero e i comandamenti di Spalletti

La Juventus ha avviato un nuovo percorso e i numeri delle ultime partite mostrano alcuni cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. L’allenatore ha condiviso alcune linee guida che stanno influenzando la gestione della squadra. La società ha adottato strategie specifiche per migliorare la performance e cambiare l’approccio sul campo. I risultati ottenuti finora sono stati oggetto di analisi, con attenzione ai dati statistici raccolti nelle ultime settimane.

di Angelo Ciarletta I segreti della rinascita della Juventus: i numeri del nuovo corso bianconero e i comandamenti di mister Spalletti. Tutti i dettagli. La Juve ha cambiato marcia. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, la cura di Luciano Spalletti sta portando i frutti sperati attraverso una filosofia fondata su coraggio e compattezza. I numeri Opta certificano la metamorfosi: dal suo arrivo, la squadra comanda la Serie A nei parametri del pressing con 189 recuperi offensivi e 113 palloni riconquistati nell’ultimo terzo di campo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il tecnico ha introdotto sei “comandamenti” tattici. Il primo è la pressione continua per togliere fiducia agli avversari, seguita dal controllo del gioco tramite una gestione della palla veloce e precisa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, i segreti della rinascita: i numeri del nuovo corso bianconero e i comandamenti di Spalletti Notizie correlate Esordio Boga, Spalletti lo getta nella mischia in Atalanta Juventus: primi minuti in bianconero per il nuovo arrivatodi Redazione JuventusNews24Esordio Boga, Spalletti lo getta nella mischia in Atalanta Juventus: la sostituzione del tecnico. Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juventus: le dichiarazioni del tecnico bianconero Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I segreti della Juventus Women U19 raccontati dalla Head of Academy Carola Coppo e dalle giocatrici bianconere; Juventus, la nuova maglia torna al classico e fa sognare i tifosi; SportMediaset: Il presidente della Federazione Binaghi: Vi svelo i segreti di Sinner Video; Serie A, Atalanta-Juventus 0-1. Juventus, la nuova maglia torna al classico e fa sognare i tifosiUna nuova maglia che fa sognare i tifosi della Juventus: strisce verticali classiche, colletto, maniche lunghe. Ci sono queste caratteristiche nell'anticipazione riportata da La Maglia Bianconera, che ... calciomercato.com Juventus Women, da Vinovo i segreti delle vittorie dell'U19 con le parole della Head of Academy Carola CoppoCome si arriva alle vittorie? Come funziona un settore giovanile organizzato come quello della Juventus? A spiegarlo sono Arianna Gallina, capitana della formazione U19, Giorgia Bianchi attaccante ... goal.com Il nuovo infortunio di Vlahovic può cambiare ancora le carte in tavola La Juventus ha rimandato i discorsi sul rinnovo, il Milan osserva e si fa i conti in tasca Rmane in bianconero o cambia maglia - facebook.com facebook Alisson #Juventus Le ultime x.com