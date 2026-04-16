La Juventus sta affrontando un momento difficile in attacco, con tre dei quattro attaccanti disponibili indisponibili a causa di infortuni. Luciano Spalletti dovrà trovare soluzioni alternative per le prossime partite, che saranno decisive per l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La rosa offensiva si presenta ridotta e la squadra si prepara a gestire questa situazione complicata nel periodo cruciale della stagione.

La Juventus è alle prese con una vera e propria emergenza nel reparto offensivo. Tre attaccanti su quattro sono attualmente fuori causa e Luciano Spalletti dovrà fare di necessità virtù nelle prossime giornate decisive per la corsa Champions. Dusan Vlahovic è ancora fermo per la lesione di basso grado al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus Emergenza in attacco per la sfida contro il Galatasaray

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