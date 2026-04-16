Juventus caso Openda | piano di fuga verso la Ligue 1 o la Premier

Lois Openda, attaccante del Lipsia, è finito al centro delle discussioni dopo il suo breve periodo alla Juventus. Arrivato con un investimento complessivo di 44 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ha segnato solo due gol in 36 partite. La sua esperienza con i bianconeri è stata segnata da poche occasioni e risultati deludenti, alimentando voci su possibili trasferimenti verso club della Ligue 1 o della Premier League.

Lois Openda è il fantasma che agita le notti della Continassa. L’investimento da 44 milioni di euro complessivi (tra prestito e obbligo dal Lipsia) si è trasformato nel flop più rumoroso della gestione sportiva della Juventus, con un bottino misero di appena 2 gol in 36 presenze. Il belga, scivolato ai margini delle rotazioni bianconere con zero minuti collezionati nelle ultime cinque giornate, è ufficialmente sul mercato: l’obiettivo è innescare un’operazione di rilancio per non polverizzare il valore a bilancio. La strategia della Juventus è chiara: un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe a Torino di alleggerire il monte ingaggi sperando in una rivalutazione estera.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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